Oggi alle 15 presso la chiesa di Sant’Andrea a Cenaia si terrà l’ultimo saluto ad Alessandra Fantozzi, 77 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto sabato sera in via Vittorio Veneto. La cerimonia rappresenta un momento di commiato per la famiglia e la comunità, che si stringe intorno al ricordo di una persona cara.

CENAIA Alle 15 di oggi, nella chiesa di Sant’Andrea a Cenaia, ci sarà l’ultimo saluto alla 77enne Alessandra Fantozzi vedova Gasperini, investita e uccisa nella tarda serata di sabato in via Vittorio Veneto a Cenaia. La Procura della Repubblica, pur avendo aperto un’inchiesta sul tragico incidente, come da prassi, non ha ritenuto disporre l’autopsia sul corpo della donna travolta dalla Toyota condotta da un uomo residente in zona. Nelle prime ore della notte di sabato, dopo i rilievi eseguiti dai carabinieri e gli adempimenti necessari per la ricostruzione del mortale incidente, il corpo di Alessandra Fantozzi è stato messo a disposizione della famiglia per il funerale che, come detto, è fissato per le 15 di oggi, lunedì 29 dicembre, con rito funebre nella chiesa parrocchiale di Cenaia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Investita e uccisa da un’auto. Oggi alle 15 l’ultimo saluto ad Alessandra Fantozzi

Leggi anche: Oggi i funerali del Colonnello Matteo Branchinelli: l’ultimo saluto a Terni alle 15,30

Leggi anche: Oggi i funerali di Alessandra Ollari: arriva nulla osta, l’ultimo saluto dopo due anni d’attesa

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Vede la suocera investita e uccisa da un’auto la nuora muore per lo choc; Vede la mamma investita e uccisa da un’auto la figlia muore per lo choc; Terribile incidente la sera di santo Stefano muore investita da un’auto Malore fatale per la nuora che assiste alla tragedia.

Investita e uccisa da un’auto. Oggi alle 15 l’ultimo saluto ad Alessandra Fantozzi - CENAIA Alle 15 di oggi, nella chiesa di Sant’Andrea a Cenaia, ci sarà l’ultimo saluto alla 77enne Alessandra Fantozzi vedova ... lanazione.it