Intossicazione figlia-madre | 5 indagati

10.20 Cinque medici sono indagati dalla Procura di Campobasso per la morte della 15enne e di sua madre di 50 anni decedute a poche ore di distanza l'una dall'altra all'ospedale Cardarelli dopo una sospetta intossicazione alimentare. Diverse le ipotesi di reato: la più grave è omicidio colposo plurimo. Gli indagati sono medici dell'ospedale dove la donna e la ragazza erano andate per forti malori,ma sarebbero state dimesse Il padre,sintomi simili,è allo Spallanzani in gravi condizioni. Sequestrato cibo dalla loro casa consumato a Natale. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Madre e figlia morte a Campobasso: ci sono 5 indagati - Campobasso, 29 dicembre 2025 – Ci sono 5 indagati per la morte della 15enne Sara Di Vita e della madre, la 50enne Antonella Di Ielsi, all’ospedale Cardarelli di Capobasso. quotidiano.net