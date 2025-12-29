Intossicazione alimentare i numeri in Italia

L’intossicazione alimentare rappresenta un problema di salute pubblica in Italia, con numeri significativi ogni anno. Recentemente, si sono verificati casi gravi, come la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara a Campobasso, legate presumibilmente a questa condizione. Sebbene le cause precise siano ancora in fase di accertamento, tali eventi evidenziano l’importanza di monitorare e prevenire i rischi alimentari.

Non sono state ancora chiarite le cause della morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita a Campobasso, ma il sospetto è che si sia trattato di una gravissima forma di intossicazione alimentare. Si tratta di “episodi che si verificano ancora di frequente e possono rivelarsi insidiosissimi. Quanto accaduto a Campobasso potrà essere chiarito solo in seguito all’autopsia”, sottolinea a LaPresse l’epidemiologo del Campus Bio-Medico Massimo Ciccozzi. Ma come difendersi? Occorre prestare sempre attenzione “alle condizioni di conservazione e all’aspetto dei cibi. In particolare nel caso di prodotti preparati in casa: una intossicazione alimentare può purtroppo portare al decesso, come abbiamo visto in questi giorni”, ammonisce Ciccozzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Intossicazione alimentare, i numeri in Italia Leggi anche: Un'altra sospetta intossicazione alimentare: otto ricoverati in ospedale Leggi anche: Campobasso: muore a 16 anni, sospetta intossicazione alimentare Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Campobasso, intossicazione alimentare: morte mamma e figlia; Madre e figlia 15enne morte per un'intossicazione alimentare; Campobasso, madre e figlia muoiono dopo il ricovero in ospedale. Sospetti sulla cena a base di pesce; Doppia tragedia a Campobasso: mamma e figlia morte in ospedale. Intossicazione alimentare, i numeri in Italia - Non sono state ancora chiarite le cause della morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita a Campobasso, ma il sospetto è che ... lapresse.it

Intossicazione alimentare a Campobasso, morte madre e figlia: cosa sappiamo finora - Ci sarebbero cinque indagati tra medici e infermieri nell'inchiesta per ricostruire le cause della morte di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne. vanityfair.it

Come riconoscere l’intossicazione alimentare: cause e sintomi più comuni. Ma difendersi è possibile - Dal botulino alla salmonella, ma non solo: sono oltre 250 le malattie trasmesse dagli alimenti contaminati da germi patogeni. msn.com

Intossicazione alimentare durante le feste: morte figlia 15enne e la madre, ricoverato il padre - facebook.com facebook

Italia, madre e figlia muoiono dopo sospetta intossicazione alimentare. Indagini in corso sulla gestione sanitaria e sui pasti delle feste. #cronaca #Molise x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.