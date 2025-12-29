Intesa al 90% per la pace in Ucraina accordo Meloni-Salvini mamma e figlia morte dopo la cena di famiglia e le altre notizie da sapere per iniziare la giornata
Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco le principali notizie per iniziare la giornata: secondo un'intesa raggiunta al 90%, si prospetta un possibile accordo per la pace in Ucraina, con l'attenzione sulla situazione internazionale. Inoltre, si segnalano il tragico caso di madre e figlia morte dopo una cena familiare, e altre notizie di interesse per questa giornata. Siamo qui per aggiornarla su quanto accade.
Buongiorno dalla redazione di Today.it. Ecco Start, le notizie da sapere per iniziare la giornata: oggi è lunedì 29 dicembre 2025.Accordo per l'Ucraina "al 90%"Il presidente americano Trump rimette i pani del mediatore e annuncia: "Siamo vicinissimi all'accordo per la pace in Ucraina". Il tycoon. 🔗 Leggi su Today.it
Guerra Ucraina Russia, missili russi sul porto di Odessa: 7 morti e 15 feriti; Guerra Ucraina-Russia, le news del 28 dicembre. Trump: “Progressi ma restano temi spinosi”. Zelensky: “Intesa al 90%”; Bombe russe su Odessa, 7 morti. Putin: Tregua aerea se l'Ucraina va al voto. A Kiev 90 miliardi UE - Odessa, attacco russo al porto: 7 morti; Trump: «Vicini alla pace» E Zelensky: «Intesa al 90%».
