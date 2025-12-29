Internet in tilt caos Amiata | Clienti partiti senza pagare

A causa di problemi tecnici, le connessioni internet sull’Amiata, in particolare nella zona senese, sono attualmente interrotte o instabili. Questa situazione ha causato disagi ai residenti e alle attività locali, con alcuni clienti che sono partiti senza aver completato i pagamenti. Le autorità e i fornitori stanno lavorando per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile, ma al momento si registrano significativi disservizi nella zona.

di Massimo Cherubini Linee internet in tilt, sull'Amiata, ed in particolare sul versante senese della montagna: si lamentano disservizi e disagi. "Da alcuni giorni - conferma Daniele Coppi, albergatore della vetta – le connessioni sono state difficili. In alcuni momenti, nonostante i miei apparati siano collegati ad una linea di fibra ottica, ho incontrato difficoltà nella gestione telematica dei dati. Sicuramente deve esserci stato un grosso guasto o il sovraccarico sulle linee che ha causato i ripetuti problemi". La situazione viene rappresentata molto più grave da Elisabetta Giovani, proprietaria dell'Hotel Cantore, al secondo rifugio della montagna.

