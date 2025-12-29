Inter U23 definite date e orari dalla 5a alla 12a giornata di ritorno

La Lega Pro ha pubblicato il calendario ufficiale delle giornate dalla 5ª alla 12ª del girone di ritorno di Serie C, includendo le date e gli orari delle partite di Inter U23. Questa programmazione permette di seguire con precisione gli appuntamenti della squadra nel prosieguo della stagione. Di seguito, i dettagli aggiornati per le prossime settimane.

La Lega Pro ha reso noto il calendario ufficiale delle giornate dalla 5ª alla 12ª del girone di ritorno di Serie C. Di seguito il programma completo dell’Inter U23, impegnata nel Girone A, con date e orari già definitivi. Calendario Inter U23 – Girone di ritorno. 5ª giornata di ritorno Inter U23 – Pergolettese Sabato 31 gennaio, ore 17:30 6ª giornata di ritorno Triestina – Inter U23 Domenica 8 febbraio, ore 14:30 7ª giornata di ritorno Inter U23 – Lumezzane Mercoledì 11 febbraio, ore 20:30 8ª giornata di ritorno Ospitaletto – Inter U23 Lunedì 16 febbraio, ore 20:30 9ª giornata di ritorno Renate – Inter U23 Sabato 21 febbraio, ore 17:30 10ª giornata di ritorno Inter U23 – Alcione Milano Sabato 28 febbraio, ore 20:30 11ª giornata di ritorno Cittadella – Inter U23 Martedì 1 marzo, ore 20:30 12ª giornata di ritorno Inter U23 – AlbinoLeffe Sabato 7 marzo, ore 14:30 Un calendario intenso e ricco di sfide importanti attende la formazione nerazzurra, chiamata a confermare il proprio percorso di crescita nella seconda parte della stagione. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Juventus Next Gen, il calendario dalla 5ª alla 12ª giornata di ritorno di Serie C: ufficiali date e orari dei match dei bianconeri di Brambilla Leggi anche: Benevento, date e orari dalla 5a alla 12a di ritorno: il giorno della supersfida contro il Catania Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Unione Brescia Inter Under 23 in streaming gratis? Guarda la partita in diretta; Inter U23, strategia giovani in movimento: difesa nel mirino e piano già definito. Cadono Inter U23 e Atalanta U23. Continua il volo della Casertana - Due i recuperi, a chiudere il programma delle partite non disputate per gli impegni dei giocatori convocati con le nazionali. gazzetta.it Diretta/ Inter U23 Giana Erminio (risultato finale 0-1): Lamesta timbra il blitz! (oggi 14 dicembre 2025) - 1: nerazzurri in dieci dal 28' e puniti dal gol di Lamesta nel recupero del primo tempo. ilsussidiario.net

Inter U23, cinque giocatori in Nazionale. Topalovic con la Slovenia U21 - L''Inter U23 ha ufficialmente dato il via alla sua storia ad agosto, mese durante il quale la nuova squadra nerazzurra ha vinto contro il Lumezzane nella Coppa Italia Serie C e pareggiato nelle prime ... tuttomercatoweb.com

Serie C, definiti gli orari delle partite dalla 24esima alla 31esima giornata: il quadro dell'Inter U23 x.com

Il 2025 di #YannSommer con la maglia dell’#Inter tra parate decisive e grande affidabilità Leadership, sicurezza e continuità, ma qualche errore per il portiere svizzero, non sempre impeccabile Che voto date al 2025 di #YannSommer LEGGI TUTTE - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.