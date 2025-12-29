Inter prima | Lautaro Martinez piega l' Atalanta

L'Inter si impone sull'Atalanta con un 1-0 a Bergamo, grazie a un gol di Lautaro Martinez al 66'. La rete nasce da un errore difensivo di Djimsiti e dall’assist di Esposito, consentendo ai nerazzurri di consolidare la posizione in vetta alla classifica. La partita evidenzia l’efficacia dell’Inter nel capitalizzare le occasioni offensive e mantenere il risultato fino al fischio finale.

L'Inter passa a Bergamo e torna sola in testa alla classifica. Al Gewiss Stadium finisce 1-0 per i nerazzurri grazie al gol decisivo di Lautaro Martinez al 66', nato da un errore di Djimsiti e dall'assist di Esposito. La squadra di Inzaghi fa la partita fin dall'inizio, colleziona occasioni e vede annullarsi due reti nel primo tempo: prima a Thuram, poi allo stesso Lautaro, entrambe per fuorigioco. L'Atalanta risponde soprattutto in ripartenza, con Scamacca che spreca una grande chance di testa e un gol annullato a De Ketelaere nella ripresa. La svolta arriva a metà secondo tempo: pressione alta dell'Inter, palla recuperata e Lautaro freddo nel battere Carnesecchi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

