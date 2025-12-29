Inter prima | Lautaro Martinez piega l' Atalanta
L'Inter si impone sull'Atalanta con un 1-0 a Bergamo, grazie a un gol di Lautaro Martinez al 66'. La rete nasce da un errore difensivo di Djimsiti e dall’assist di Esposito, consentendo ai nerazzurri di consolidare la posizione in vetta alla classifica. La partita evidenzia l’efficacia dell’Inter nel capitalizzare le occasioni offensive e mantenere il risultato fino al fischio finale.
L'Inter passa a Bergamo e torna sola in testa alla classifica. Al Gewiss Stadium finisce 1-0 per i nerazzurri grazie al gol decisivo di Lautaro Martinez al 66', nato da un errore di Djimsiti e dall'assist di Esposito. La squadra di Inzaghi fa la partita fin dall'inizio, colleziona occasioni e vede annullarsi due reti nel primo tempo: prima a Thuram, poi allo stesso Lautaro, entrambe per fuorigioco. L'Atalanta risponde soprattutto in ripartenza, con Scamacca che spreca una grande chance di testa e un gol annullato a De Ketelaere nella ripresa. La svolta arriva a metà secondo tempo: pressione alta dell'Inter, palla recuperata e Lautaro freddo nel battere Carnesecchi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Diretta gol Serie A, alle 18 Atalanta Fiorentina poi Roma Napoli alle 20.45. Ora c’è Pisa Inter LIVE 0-1: Lautaro Martinez! Inter avanti
Leggi anche: Atalanta Inter 0-1: dopo tre gol annullati, la zampata di Lautaro Martinez. I nerazzurri tornano in testa alla classifica
L'Inter passa di misura alla New Balance Arena; Lautaro riporta l’Inter in testa alla classifica: basta il suo gol per battere l’Atalanta; Serie A, Atalanta-Inter 0-1 gli ospiti tornano in vetta - Atalanta-Inter 0-1: gli ospiti tornano in vetta; L'Inter batte l'Atalanta e chiude l'anno in testa alla classifica: decisivo Lautaro Martinez.
Inter, Lautaro: "Vogliamo mandare messaggi prima di tutto a noi stessi" - Dopo la vittoria dell’Inter sul difficile campo dell’Atalanta, Lautaro Martinez ha affidato a Inter TV la sua lettura del match, andando oltre. tuttomercatoweb.com
Lautaro Martinez e la frase d'elogio a Pio Esposito in tv: "Date retta a me..." - Il capitano dell'Inter non ha lesinato parole cariche di stima per il giovane collega di reparto, autore dell'assist per il gol vittoria in trasferta contro l'Atalanta ... corrieredellosport.it
Lautaro manda ko l'Atalanta, l'Inter resiste in vetta - 0 contro l’Atalanta grazie alla rete di Lautaro Martinez nel secondo tempo e si riprende la ... iltempo.it
56’ DOPPIA GIGANTESCA OCCASIONE PER L’INTER! Prima miracolo di Carnesecchi su Luis Henrique, poi Barella manda fuori con la porta tutta vuota #AtalantaInter 0-0 #ForzaInter #SerieA x.com
Il presidente dell'Inter ha parlato prima della partita con l'Atalanta e si è soffermato sul mercato di gennaio - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.