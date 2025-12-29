Paolo Condò ha espresso dure critiche nei confronti di Cristian Chivu, rispondendo alle dichiarazioni del tecnico dell’Inter alla vigilia della partita contro l’Atalanta. La discussione ha attirato l’attenzione degli appassionati di calcio, sollevando interrogativi sulla gestione e le strategie della squadra. In questo contesto, l’intervento di Condò evidenzia le tensioni e le opinioni contrastanti nel mondo del calcio professionistico.

Paolo Condò non ha risparmiato critiche a Cristian Chivu dopo le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia di Atalanta-Inter. “Chivu nella conferenza stampa prima di Atalanta-Inter parla di una sua dignità che non è in vendita, di realtà distorta. Ma che vuol dire? ” ha commentato Condò, aggiungendo: “Ha questo eloquio da saggio della montagna, che è bellissimo, ma ultimamente è più criptico ”. Il giornalista si è chiesto chi abbia davvero messo in dubbio la dignità dell’allenatore o quale sia la realtà distorta a cui Chivu si riferisce. Per Condò, le critiche sul rendimento della squadra negli scontri diretti finora non sono esagerate: “Se diciamo che negli scontri diretti finora ha fatto fatica non è una distorsione della realtà ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter, Paolo Condò a valanga contro Cristian Chivu: "Ma che vuol dire?"

