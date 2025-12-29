L'Inter ha ottenuto una vittoria significativa grazie anche alla solidità della propria fase difensiva. La partita di ieri sera ha dimostrato come una difesa compatta possa fare la differenza nel risultato finale, sottolineando l'importanza di un reparto arretrato ben organizzato. Una prestazione che conferma la valenza della solidità difensiva come elemento chiave nel percorso della squadra.

Inter News 24 Una vittoria frutto anche della forza difensiva per l’Inter nella serata di ieri. Ecco il dato clamoroso sulla partita che conferma tutto. Secondo l’analisi statistica de La Gazzetta dello Sport, la vittoria della Beneamata al Gewiss Stadium è stata costruita su una solidità difensiva ai limiti della perfezione. L’Atalanta, infatti, ha concluso il match senza mai centrare lo specchio della porta difesa da Yann Sommer: un dato clamoroso che in una sfida casalinga di Serie A non si registrava dal 23 ottobre 2022, in occasione del match contro la Lazio. Il merito di questo clean sheet storico va attribuito all’organizzazione tattica di Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida dei campioni d’Italia — capace di annullare ogni iniziativa offensiva orobica. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Inter invalicabile in difesa: la statistica clamorosa del match di ieri sera

