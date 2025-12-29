Inter il messaggio su Palestra è chiaro | perché Marotta ha parlato così

L’Inter ha recentemente chiarito il suo interesse per Marco Palestra, giovane talento classe 2005. Il giocatore, valutato intorno ai 40 milioni di euro, continua ad attirare l’attenzione di diverse società italiane e inglesi, tra cui Milan, Napoli, Juventus e appunto l’Inter stessa. La vicenda evidenzia l’importanza di valutazioni precise e strategie di mercato mirate, in un contesto di grande attenzione al settore giovanile e ai talenti emergenti.

L’esterno classe 2005 costa sempre 40 milioni di euro Marco Palestra resta un obiettivo di diverse società inglesi e italiane, tra cui l’ Inter, il Milan, il Napoli e la Juventus. Marotta, prima della partita con l’Atalanta, ha parlato molto chiaramente, escludendo trattative con la società bergamasca, proprietaria del cartellino. Al momento, la volontà della Dea resta quella di lasciare il calciatore in prestito al Cagliari fino a giugno, tranne clamorose offerte. Ma parliamo solo di proposte molto alte, vicine ai 40 milioni di euro. L'articolo proviene da CalcioMercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter, il messaggio su Palestra è chiaro: perché Marotta ha parlato così Leggi anche: Pisa Inter conferenza Chivu: perché il tecnico non ha parlato Leggi anche: Calciomercato Inter, Marotta ha un piano per Touré: così può convincere il Pisa già a gennaio! Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Inter, Lautaro punta il Barcellona: il messaggio sui social che fa sperare Inzaghi - Una clessidra ed un'immagine di una batteria che si ricarica, sotto alla foto che lo mostra intento ad eseguire trazioni in palestra: Lautaro Martinez manda un messaggio tanto semplice quanto forte, ... tuttomercatoweb.com Inter, Marotta: "Il settore giovanile è una palestra di vita, il nostro obbligo è educare i tesserati" - Giuseppe Marotta, presidente dell'Inter, è intervenuto in regione Lombardia durante l’evento: “Il fischio che unisce – Costruire una cultura di rispetto nello sport”, presso il Belvedere Silvio ... tuttomercatoweb.com Il messaggio di mister Carbone per chiudere il 2025 Le parole del tecnico dell'Inter Primavera - facebook.com facebook L'ex #Inter Rafinha dice addio al calcio: il messaggio da brividi dopo l'infortunio al ginocchio x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.