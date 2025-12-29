Inter di misura Atalanta al tappeto | Chivu risponde a Milan e Napoli

L’Inter chiude il 2025 con una vittoria importante, mettendo fine a un periodo di risultati contrastanti. Dopo aver affrontato sfide e confronti con squadre di alto livello, la squadra di Chivu si presenta come una realtà stabile e competitiva. La prestazione contro Atalanta testimonia la crescita e la determinazione del team, offrendo segnali positivi in vista delle prossime stagioni.

Il 2025 sta per passare in archivio, con l’Inter che è riuscita a concludere il suo anno nei migliore dei modi. Nella serata di ieri 28 dicembre, infatti, i nerazzurri sono riusciti a battere con un 1-0 di misura l’Atalanta, nel segno di un super Lautaro Martinez. Una prestazione di alto livello, condita da 3 punti pesanti su un campo ostico e contro un avversario in forma. I meneghini si sono lasciati alle spalle la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana con il Bologna, dimostrando di avere carattere quando la palla scotta e rispondendo alle rivali per lo Scudetto come Milan e Napoli. Una serata dal sapore dolce per Cristian Chivu, che porta a casa il risultato con le sue idee e con alcune scelte forti. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

