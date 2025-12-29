Inter colpo di fine anno Lautaro-gol | Dea piegata Chivu si gode la vetta

L'Inter chiude l'anno con una vittoria a Bergamo, mantenendo la vetta della classifica. Lautaro Martinez segna il gol decisivo, confermando il buon momento della squadra e la continuità nelle sfide contro l'Atalanta. La nona vittoria consecutiva negli scontri diretti testimonia la solidità nerazzurra, mentre Chivu si gode il primo posto. Un risultato importante che rafforza l'ottimismo in vista del proseguimento della stagione.

Gli episodi, stavolta, dicono Inter. Bergamo porta bene ai nerazzurri, alla nona vittoria consecutiva negli scontri diretti con l’ Atalanta, raggiunta grazie alla rete decisiva di Lautaro Martinez. Vale il successo e la conferma del primato in classifica. Eppure, per passare sul campo orobico, serve che due sliding doors girino nel verso giusto. Quando Djimsiti regala a Pio Esposito il pallone poi recapitato sui piedi dell’argentino e quando Samardzic getta alle ortiche il possibile pari, in una delle rare opportunità costruite dalla Dea. Il settimo passo falso della stagione, arrivato in Supercoppa, non toglie all’Inter la volontà di dominare il gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

