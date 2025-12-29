L'Inter si riaffaccia in testa alla classifica di Serie A con una vittoria a Bergamo contro l'Atalanta, grazie a Lautaro Martinez. La corsa al titolo d'inverno si intensifica, con Milan, Napoli e Juventus ancora in corsa. In questo contesto, la tensione tra i protagonisti aumenta, come confermato dalle recenti dichiarazioni di Chivu, che ha ribadito di non voler creare problemi. La lotta per il vertice prosegue senza sosta, mantenendo alta l’attenzione sul campionato.

La volata per il titolo d'inverno in Serie A (e per lo scudetto) si fa sempre più ad alta tensione. Nell'ultimo turno del 2025 (ma il campionato non si fermerà nemmeno a Capodanno), l' Inter risponde a Milan e Napoli, batte l' Atalanta a Bergamo con un graffio del solito Lautaro Martinez e si riporta in testa a una classifica molto corta, in cui pare essere rientrata in gioco anche la Juventus di Luciano Spalletti (che però ha una partita in più). Ma è tra Cristian Chivu, allenatore dei nerazzurri, e Antonio Conte, guida degli azzurri, la polemica più vivace della giornata. "Una vittoria importante su un campo non semplice contro un'Atalanta in ripresa e in salute - spiega domenica sera il tecnico romeno dell'Inter -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Inter, Chivu gela Conte: "Io non faccio casino", altissima tensione

Leggi anche: Conferenza stampa Chivu post Atalanta Inter: «Pio è fondamentale, come lo è Bonny. Non mi interessa cosa dice Conte, io non faccio casino!»

Leggi anche: Oggi faccio un casino

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Chivu si gode la vetta e gela Conte a DAZN: Le sue parole? Non mi interessano. Qui nulla è scontato; Inter prima: Lautaro Martinez piega l'Atalanta | .it; Jasmine Paolini, il colpo che vale 1 milione di dollari | .it; Sara Kelany, chi ha invitato la sinistra in aula. Vergogna!: Hannoun, il caso deflagra | .it.

Chivu avverte la Serie A: “L’Inter è pronta a lottare”. Frecciata a Conte: “Non mi interessa” - L’Inter chiude il 2025 in vetta alla Serie A con una vittoria pesantissima sul campo dell’Atalanta, e il messaggio lanciato da Cristian Chivu è chiaro: la ... stadiosport.it