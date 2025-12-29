Inter Bologna dove vederla in tv e streaming

Domenica 4 gennaio 2026 alle 20:45, l’Inter affronta il Bologna nella 18ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si svolge allo stadio e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Per seguire l’incontro, è possibile consultare i canali ufficiali e le piattaforme di streaming autorizzate. Di seguito tutte le modalità per vedere la partita e seguire l’evento sportivo.

Inter Bologna dove vederla. L’Inter apre il nuovo anno davanti al proprio pubblico. La sfida contro il Bologna, valida per la 18ª giornata della Serie A 202526, è in programma domenica 4 gennaio 2026 alle ore 20:45 e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del turno di campionato. Inter Bologna dove vederla. Il match tra Inter e Bologna sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita: tramite app DAZN su smart TV. in streaming su PC attraverso il sito ufficiale. su smartphone e tablet, scaricando l’app dedicata. La piattaforma garantirà la copertura completa dell’evento, con pre-partita, telecronaca e approfondimenti post match. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

SCONFITTA AI RIGORI | BOLOGNA 4-3 (d.c.r.) INTER | SUPERCOPPA ITALIANA HIGHLIGHTS

