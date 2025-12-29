Inter bestia nera dell’Atalanta | 60 anni dopo è successo questo
L’Inter si conferma una rivale difficile da battere per l’Atalanta, mantenendo un record che risale a oltre sei decenni fa. A distanza di 60 anni, i confronti tra le due squadre continuano a riflettere una certa supremazia dei nerazzurri. In questo articolo, analizziamo i dati e le statistiche più recenti per comprendere meglio questa storica rivalità.
Inter News 24 L’Inter si conferma una bestia nera per l’Atalanta. E c’è un dato che ci indica cosa è accaduto 60 anni dopo nella sfida tra le due squadre. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, la vittoria della Beneamata al Gewiss Stadium non ha portato solo tre punti fondamentali, ma ha aggiornato record storici che risalivano agli anni Sessanta. Grazie al sigillo di Lautaro Martinez, l’implacabile centravanti argentino e capitano dei meneghini, i ragazzi guidati da Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico dei campioni d’Italia — hanno centrato la settima vittoria consecutiva contro gli orobici in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com
