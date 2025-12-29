Inter Atalanta il sigillo di Lautaro chiude il 2025 | Calhanoglu ha un messaggio per i tifosi -FOTO

L’Inter ha concluso il 2025 con una vittoria contro l’Atalanta, sottolineando la determinazione della squadra. Hakan Calhanoglu ha rivolto un messaggio di fiducia ai tifosi, evidenziando l’impegno dei nerazzurri nel corso dell’anno. Questo risultato rappresenta un segnale positivo per il proseguo della stagione, confermando la volontà di migliorarsi e di mantenere alta la concentrazione.

Inter News 24 Inter Atalanta racconta un finale di 2025 intenso per i nerazzurri, capaci di superare un anno complesso grazie alle parole di fiducia di Hakan Calhanoglu. Un gol che pesa, che vale tre punti e che racconta molto più di una semplice vittoria. Lautaro Martinez decide la sfida contro l’ Atalanta e permette all’ Inter di chiudere il 2025 con un successo pesante sul campo della New Balance Arena. Un finale significativo per una stagione vissuta sulle montagne russe, tra difficoltà, delusioni e momenti di esaltazione. L’anno solare dei nerazzurri è stato infatti segnato da emozioni contrastanti. 🔗 Leggi su Internews24.com

