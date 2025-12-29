Insediamento del Consiglio regionale Errico FI | La democrazia oggi diventa responsabilità concreta

In occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio regionale della Campania, Errico di Forza Italia sottolinea l’importanza della responsabilità civica nella democrazia odierna. Ricorda il ruolo della rappresentanza istituzionale e le priorità per la regione, evidenziando la necessità di un impegno concreto per il benessere dei cittadini. L’intervento mette in luce il valore della partecipazione responsabile nel percorso democratico e istituzionale.

Comunicato Stampa Il consigliere apre la dodicesima legislatura richiamando il valore della rappresentanza, il ruolo delle istituzioni e le priorità per la Campania “In qualità di consigliere anagraficamente più anziano, secondo quanto previsto dallo Statuto, oggi spetta a me presiedere . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

