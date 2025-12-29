Insediamento Consiglio regionale Errico | La democrazia oggi diventa responsabilità concreta
Oggi si apre ufficialmente la prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Campania, con la presidenza affidata all’ente più anziano, come previsto dallo Statuto. Errico sottolinea come, in questa fase, la democrazia si traduca in responsabilità concreta, richiedendo impegno e attenzione alle esigenze del territorio. Un momento importante che segna l’avvio di un percorso di rappresentanza e di confronto istituzionale per il futuro della regione.
Tempo di lettura: 3 minuti “In qualità di consigliere anagraficamente più anziano, secondo quanto previsto dallo Statuto, oggi spetta a me presiedere i lavori iniziali della prima seduta del Consiglio regionale della Campania». Così il consigliere regionale Fernando Errico nel suo intervento in apertura della dodicesima legislatura del Consiglio regionale, che ha visto la presa d’atto della proclamazione degli eletti, l’elezione del Presidente del Consiglio regionale, dei componenti dell’Ufficio di Presidenza, l’esposizione del programma di governo del Presidente della Giunta e la relativa discussione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Lunedì 29 il nuovo Consiglio regionale: la convocazione di Fernando Errico
Leggi anche: BMW in Tour, quando l’inclusione scende in campo e diventa responsabilità concreta
Fissato il primo consiglio regionale dell'era Fico; Lunedì 29 l'insediamento del nuovo Consiglio regionale; Lunedì 29 l'insediamento del nuovo Consiglio regionale; Ecco come sarà il primo consiglio regionale del 29 dicembre.
Parte la dodicesima legislatura regionale: Manfredi Presidente del consiglio,Petracca capogruppo Pd - Primo tassello nell'insediamento del nuovo consiglio post Vincenzo De Luca, l'elezione del Presidente del Consiglio Regionale. tusinatinitaly.it
Consiglio regionale della Campania: al via la XII Legislatura - Fernando Errico ha presieduto l’assemblea legislativa Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania. expartibus.it
Regione, Fico in consiglio senza giunta. Il discorso di Errico: “Aree dimenticate non possono essere considerate periferie residuali” - Ad aprire i lavoro il presidente del consiglio regionale facente funzioni in qualità di consigliere più anziano, Fe ... corriereirpinia.it
Riesi, cerimonia di insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. - facebook.com facebook
#Campania #Regione #Consiglio #XIIlegislatura la seduta insediamento si terrà il 29 dicembre dalle ore 11 richieste di accredito stampa entro le ore 12 del giorno 24 dicembre x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.