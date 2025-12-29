Insediamento Consiglio Regionale della Campania Petracca designato capogruppo Pd

In occasione dell’insediamento del nuovo Consiglio Regionale della Campania, è stato annunciato che Petracca è stato designato all’unanimità come capogruppo del Partito Democratico. Questa nomina rappresenta un passo importante per il ruolo del PD nel territorio, segnando l’inizio di un percorso di collaborazione e confronto istituzionale nel rispetto delle competenze e delle responsabilità di ciascun componente.

"Oggi, in occasione della seduta di insediamento del Consiglio Regionale della Campania, sono stato designato all'unanimità Presidente del Gruppo del Partito Democratico. Un ruolo che mi gratifica, di grande peso politico, il riconoscimento dell'esperienza maturata in questi anni e dello.

Napoli, 29 Dicembre –"Oggi, in occasione della seduta di insediamento del Consiglio Regionale della Campania, sono stato designato all'unanimità Presidente del Gruppo del Partito Democratico.

Campania, Maurizio Petracca designato presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale - Campania, Maurizio Petracca designato presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale | News Regionali ... ilmonito.it

la seduta insediamento si terrà il 29 dicembre dalle ore 11

