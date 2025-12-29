Inondazioni in Spagna | due morti e un disperso a Valencia decine gli sfollati
Le recenti inondazioni a Valencia hanno causato due decessi e un disperso, con precipitazioni che superano i 250 litri per metro quadrato. La situazione rimane critica, con decine di sfollati e un livello di allerta ancora elevato. Questi eventi evidenziano l'impatto delle intense piogge sulla regione e la necessità di monitorare attentamente le condizioni meteorologiche.
Due persone sono morte nella Comunità di Valencia a causa dell'alluvione. Le precipitazioni superano i 250 litri al mq, e l'allerta resta alta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
