Inondazioni in Spagna | due morti e un disperso a Valencia decine gli sfollati

Le recenti inondazioni a Valencia hanno causato due decessi e un disperso, con precipitazioni che superano i 250 litri per metro quadrato. La situazione rimane critica, con decine di sfollati e un livello di allerta ancora elevato. Questi eventi evidenziano l'impatto delle intense piogge sulla regione e la necessità di monitorare attentamente le condizioni meteorologiche.

