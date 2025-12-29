Innovazione didattica | il Carducci-Materdona vince il premio eTwinning 2025

MESAGNE - L'istituto comprensivo "Carducci-Materdona" di Mesagne conquista uno dei prestigiosi Premi nazionali eTwinning 2025, assegnati dall'Unità eTwinning Italia nell'ambito del Programma Erasmus+. Il riconoscimento arriva dalla più grande community europea di scuole, che vanta oltre un. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

