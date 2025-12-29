Iniziata la mission Crotone | Floro Flores può sorridere si rivede Salvemini

Il Benevento si prepara per il ritorno in campo, con l’obiettivo di affrontare il Crotone il 5 gennaio al “Ciro Vigorito”. La squadra ha ripreso gli allenamenti dopo le festività, con alcune novità nel gruppo, tra cui il ritorno di Salvemini. La sfida rappresenta un momento importante per la ripresa del campionato e per valutare lo stato di forma della squadra in vista delle prossime gare.

Tempo di lettura: 2 minuti Archiviato panettone e torrone, il Benevento ha ripreso ad allenarsi in vista del primo impegno del 2026 in programma il 5 gennaio (ore 20:30) al “Ciro Vigorito” quando arriverà il Crotone. La notizia che tutti attendevano è la presenza all’Antistadio Imbriani dell’attaccante Francesco Salvemini che ha disputato l’ultima gara con la Strega lo scorso 26 ottobre a Catania. Poi, complice l’infortunio alla caviglia, il bomber giallorosso è stato costretto a fermarsi saltando un numero davvero importante di gare. Con il dolore persistente, lo staff medico del Benevento ha quindi preferito farlo curare a Pisa in un centro specializzato ed ora il problema dovrebbe essere definitivamente alle spalle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

