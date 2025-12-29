Infortunio Acerbi grandi notizie per Chivu Le ultime da Appiano Gentile

Aggiornamenti sull'infortunio di Acerbi, con buone notizie per il tecnico Cristian Chivu. Le ultime novità da Appiano Gentile forniscono dettagli sui tempi di recupero e sulle prospettive del calciatore. Restano le informazioni ufficiali sulla condizione fisica e sui prossimi passi del giocatore, offrendo un quadro chiaro e preciso sulla situazione attuale.

Inter News 24 Infortunio Acerbi, arrivano delle fantastiche notizie per mister Cristian Chivu. Vediamo le ultime provenienti da Appiano Gentile. Non c'è sosta per la Beneamata. Dopo il prezioso successo ottenuto al New Balance Stadium contro l'Atalanta, i nerazzurri si sono ritrovati questa mattina ad Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista del primo impegno del 2026. La notizia più importante per Cristian Chivu — l'ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida dei campioni d'Italia — riguarda il rientro in gruppo di Francesco Acerbi. Il solido centrale difensivo ed ex Lazio ha smaltito il risentimento al bicipite femorale della coscia destra che lo aveva tenuto ai box nelle ultime due settimane.

Infortunio Acerbi, il difensore dell’Inter tarda ancora il rientro in campo Le ultime sulle sue condizioni in vista della sfida di campionato contro l’Atalanta x.com

De Vrij a un bivio: chiedere la cessione anticipata a gennaio, per giocarsi altrove le sue chance, oppure provare a convincere Chivu L’infortunio di Acerbi potrebbe agevolare la missione. L’Inter spera che il difensore alla fine opti per la perman - facebook.com facebook

