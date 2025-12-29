Infortunati Napoli a gennaio rientrano Lukaku e Anguissa Repubblica

Il Napoli ha affrontato una stagione caratterizzata da diversi infortuni che hanno influenzato la rosa, tra cui Lukaku, Anguissa, De Bruyne e Meret. Tuttavia, a gennaio si prevede il rientro di Lukaku e Anguissa, segnando un possibile punto di svolta per la squadra. La gestione degli infortuni e il ritorno di alcuni giocatori chiave saranno fondamentali nel proseguo del campionato.

Non è un mistero he in questa stagione il Napoli ha dovuto fare i conti con numerosi infortunati, tegole non da poco conto che hanno messo a riposo Lukaku, Anguissa, De Bruyne e Meret. Calciatori fondamentali di cui Conte ha dovuto fare a meno fino ad oggi. Lo stesso allenatore ne ha parlato nel post partita della sfida contro la Cremonese sollevando dubbi e preoccupazioni a riguardo: “ Gilmour deve recuperare, Anguissa dovrebbe recuperare per fine mese, però poi ci sono altre situazioni, Lukaku e De Bruyne in cui non sappiamo quando torneranno e come. Questo mi preoccupa” Potrebbe interessarti:  Pagelle – Si chiude il 2025 l’anno di Conte: l’uomo che ha sconfitto il populismo estetico e l’ossessione del 4-3-3 giochista Infortunati Napoli, la situazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

