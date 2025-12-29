Influenza milioni di italiani a letto | sintomi variante K e perché la febbre ritorna

L’influenza ha causato un aumento dei casi tra gli italiani, portando molti a letto. In questo articolo, analizzeremo i sintomi più comuni, la variante K e le ragioni per cui la febbre può tornare anche dopo aver iniziato a guarire. Conoscere le caratteristiche di questa epidemia può aiutare a adottare le giuste precauzioni e a gestire meglio la malattia.

Feste rovinate per milioni di italiani: l’epidemia di influenza sta colpendo duramente il nostro Paese, ma non solo. In tutta Europa il numero dei casi è in crescita esponenziale, tanto che nel Regno Unito l’epidemia di quest’anno è stata soprannominata “Flunami” da influenza (flu in inglese) e tsunami. Come già era chiaro da da quando l’Australia è stata colpita pesantemente, nei mesi scorsi (che nell’emisfero australe erano quelli invernali) l’influenza del 2025 è di intensità superiore alla media degli ultimi anni, e i dati epidemiologici mostrano che la maggior parte dei casi è attribuibile al virus influenzale A di tipo H3N2, con la sottovariante K ormai dominante in Europa e responsabile di oltre l’80-90% delle infezioni confermate. 🔗 Leggi su Panorama.it

