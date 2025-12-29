Influenza l’Italia verso il picco | colpa della variante K

L’Istituto superiore di sanità ha diffuso il rapporto della sorveglianza RespiVirNet, evidenziando l’attuale situazione delle infezioni respiratorie acute in Italia. Secondo i dati, l’epidemia di influenza si avvicina al suo picco, con un ruolo rilevante attribuito alla diffusione della variante K. Questi aggiornamenti sono importanti per comprendere l’andamento della stagione influenzale e adottare eventuali misure di prevenzione.

L’Istituto superiore di sanità ha pubblicato il rapporto della sorveglianza RespiVirNet con i dati relativi alle infezioni respiratorie acute causate dal virus influenzale. Nella sola settimana dal 15 al 21 dicembre l’incidenza è stata pari a 17,1 casi per mille assistiti, in aumento rispetto al precedente bollettino in cui è stata di 14,7. Circa 950 mila italiani sono stati colpiti proprio in quei sette giorni, per un totale di quasi 5,8 milioni di casi dall’inizio della sorveglianza. L’incidenza più alta è stata registrata nella fascia d’età 0-4 anni con 50 casi per mille assistiti. Il tasso di positività è stato del 31,5 e del 46,2 per cento rispettivamente nella comunità e nel flusso ospedaliero. 🔗 Leggi su Lettera43.it

