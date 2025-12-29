Influenza l' Istituto Superiore di Sanità | Infezioni respiratore acute in aumento
Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, nella settimana dal 15 al 21 dicembre si sono registrati 17,1 casi di infezioni respiratorie acute ogni 1.000 abitanti. Questo dato evidenzia un aumento rispetto ai periodi precedenti, sottolineando l’importanza di monitorare attentamente l’andamento delle patologie respiratorie. È consigliabile adottare le misure di prevenzione consigliate per ridurre il rischio di infezione.
L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute, nella settimana dal 15 al 21 dicembre, è stata pari a 17,1 casi per 1.000 assistiti (vs 14,7 nel bollettino precedente), in aumento rispetto alla settimana precedente come atteso per il periodo. Sono stati stimati circa 950mila nuovi casi, con un totale dall'inizio della sorveglianza di circa 5,8 milioni di casi. L'incidenza più elevata si osserva, come di consueto, nella fascia di età 0-4 anni, con circa 50 casi per 1.000 assistiti. Lo afferma il rapporto della sorveglianza RespiVirNet, pubblicato oggi e da quest'anno in forma interattiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it
