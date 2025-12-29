Influenza | Italia verso il picco quasi un milione di casi in una settimana

Nella settimana dal 15 al 21 dicembre, l'incidenza di influenza stagionale e infezioni respiratorie in Italia ha registrato un aumento, avvicinandosi al picco con quasi un milione di casi. Questa fase rappresenta una delle più alte dall'inizio della stagione, evidenziando l'importanza di monitorare l'andamento e adottare eventuali misure di prevenzione. I dati indicano una crescita stabile, in linea con le tendenze delle stagioni precedenti.

AGI - Sale l'incidenza per influenza stagionale e infezioni respiratorie in generale, con la settimana dal 15 al 21 dicembre, precedente alle feste, che fa segnare +950.000 contagi in Italia, 5,8 milioni di malati dall'inizio della sorveglianza. Lo rileva il rapporto della sorveglianza RespiVirNet, pubblicato oggi dall'Istituto Superiore di Sanità. L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana dal 15 al 21 dicembre, è stata pari a 17,1 casi per 1.000 assistiti (14,7 nella settimana precedente), in aumento rispetto alla settimana precedente come atteso per il periodo.

Natale amaro per migliaia di italiani: influenza record con febbre, tosse e mal pancia - Influenza record: il virus corre più veloce del previsto, cambia sintomi e manda in tilt feste e ospedali. metropolitano.it

L'influenza corre, un milione di casi in una settimana: quando arriva il picco, domina la variante K. Pronto soccorso "sotto pressione" - Nella settimana dal 15 al 21 dicembre, l’incidenza delle infezioni respiratorie acute ha ... msn.com

Super influenza in Italia, verso il picco post-Natale: cosa aspettarsi x.com

Influenza, Bassetti: “Quest’anno colpisce anche la pancia” (Adnkronos) - "Una settimana tosta" per l'influenza che, complice la variante K, costringe al letto tanti italiani tra Natale 2025 e Capodanno. Il nuovo bollettino sull'andamento dell'influenza in Italia verrà - facebook.com facebook

