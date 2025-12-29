influenza in italia vicina al picco 950mila italiani a letto e vola la variante k

L’influenza in Italia si avvicina al picco, con circa 950.000 persone colpite nella settimana precedente a Natale. Da inizio stagione, il totale di contagiati supera i 5,8 milioni, mentre la variante K continua a diffondersi. È importante seguire le raccomandazioni sanitarie per limitare la diffusione e tutelare le fasce più vulnerabili.

Nella settimana prima di Natale l’i nfluenza ha premuto sull’acceleratore, mettendo a letto 950mila connazionali: dall’inizio della sorveglianza siamo arrivati a circa 5,8 milioni di contagiati. Gli ultimi dati RespiVirNet pubblicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) segnalano un’incidenza di infezioni respiratorie acute pari a 17,1 casi per 1.000 persone assistite nella settimana dal 15 al 21 dicembre ( eravamo a 14,7 nel bollettino precedente). E i bimbi colpiti crescono ancora. “La stagione sta procedendo esattamente come da previsioni, addirittura pre-autunnali”, dice il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva all’Università degli Studi di Milano, commentando i dati con LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

