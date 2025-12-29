Influenza in Campania | 50 mila casi i medici lanciano l’allarme per le festività
In Campania, circa 50.000 persone stanno affrontando l’influenza, secondo i dati dei medici di base. La diffusione del virus rappresenta un problema rilevante, soprattutto in vista delle prossime festività. È importante mantenere comportamenti corretti e seguire le indicazioni sanitarie per limitare la diffusione dell’infezione e tutelare la salute della comunità.
Sono circa 50.000 i campani alle prese con l’influenza in questi giorni, secondo i dati dei medici di base. Il picco proprio durante le festività natalizie, quando le famiglie si riuniscono, creando condizioni favorevoli alla diffusione del virus. Tosse, febbre, spossatezza: . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
