Influenza il picco dei contagi in Lombardia atteso per Capodanno Il virologo Pregliasco | È utile vaccinarsi anche adesso

In Lombardia, si prevede un aumento dei contagi influenzali in vista di Capodanno. Il virologo Pregliasco sottolinea l’importanza di vaccinarsi anche in questa fase, per proteggere sé stessi e le persone più vulnerabili. La situazione richiede attenzione e prudenza, mantenendo le precauzioni necessarie per limitare la diffusione dell’influenza durante le festività di fine anno.

Milano, 29 dicembre 2025 – È stata l'invitata non gradita ai pranzi di Natale e Santo Stefano, e sussistono purtroppo tutti i presupposti perché lo sia anche ai veglioni e ai festeggiamenti di fine anno. Stiamo parlando dell'influenza e del suo ceppo H3N2 e il suo subclade K, che anche in Lombardia sono responsabili del picco dei contagi che si sta registrando, e della crescita quindi dei casi di infezioni respiratorie acute, con il conseguente aumento degli accessi al Pronto soccorso. "L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute, nella settimana dal 15 al 21 dicembre, è stata pari a 17,1 casi per 1.

