Influenza fuori controllo | l’allarme che preoccupa medici e ospedali

L’influenza stagionale sta registrando un incremento significativo rispetto agli ultimi anni, con numeri che preoccupano medici e strutture ospedaliere. I dati di sorveglianza evidenziano una diffusione più intensa e precoce, richiedendo attenzione e misure preventive adeguate. È importante monitorare l’andamento e adottare comportamenti responsabili per ridurre il rischio di complicanze e proteggere le fasce più vulnerabili.

L'influenza stagionale sta mostrando numeri che non si vedevano da anni e il quadro che emerge dai dati di sorveglianza è sempre più preoccupante. I casi di infezioni respiratorie acute continuano a crescere settimana dopo settimana, con un impatto significativo sui sistemi sanitari e un aumento costante degli accessi al pronto soccorso. Secondo le ultime rilevazioni, nella penultima settimana del 2025 l'incidenza in Italia ha raggiunto quota 17,1 casi ogni 1.000 assistiti, in netto aumento rispetto ai 14,7 della settimana precedente. Un'accelerazione che conferma l'ingresso del Paese nella fase più intensa della stagione influenzale.

