Influenza con polmonite | è boom di casi in Campania

In Italia, si registra un aumento dei casi di polmonite virale legata all'influenza, con particolare intensità in Campania, Sardegna e Sicilia. Le regioni più colpite evidenziano una crescita significativa dei contagi, portando alcune aree a definire stati di emergenza. È importante monitorare l’evoluzione della situazione e adottare le misure di prevenzione raccomandate dalle autorità sanitarie.

Influenza K, boom di polmoniti: come riconoscere i sintomi - La scorsa settimana il sistema di sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità ha registrato oltre 816mila casi di sindromi respiratori acute, quasi 100mila in più rispetto alla ... tg24.sky.it

Influenza, la variante K che sta scatenando un boom di polmoniti in Veneto: «Il picco tra Natale e Capodanno» - Maria Rita Marchi, primario di Pneumologia all’ospedale di Cittadella: «Tutti i 17 letti del nostro reparto sono occupati» ... corrieredelveneto.corriere.it

Influenza: è boom di tosse e febbre alta. Rischio polmoniti

Quando l'influenza può trasformarsi in polmonite: ecco i sintomi da non sottovalutare - facebook.com facebook

Influenza, la variante K che sta scatenando un boom di polmoniti in Veneto: «Il picco tra Natale e Capodanno» x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.