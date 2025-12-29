Influenza aumentano ancora i casi | prevale variante K gli ultimi dati

I casi di influenza continuano ad aumentare, con la variante K che sembra essere predominante questa stagione. I dati più recenti segnalano un incremento delle infezioni respiratorie acute, accompagnato da un aumento degli accessi al pronto soccorso e delle ospedalizzazioni. È importante monitorare l’andamento dell’epidemia e adottare le misure di prevenzione raccomandate.

(Adnkronos) – Continua la cavalcata dell'influenza sostenuta dalla temuta variante K, sospettata di essere in questa stagione la causa di maggiore aggressività delle sindromi influenzali: aumentano i casi di infezioni respiratorie acute e crescono gli accessi al Pronto soccorso e le ospedalizzazioni.  "L’incidenza totale delle infezioni respiratorie acute, nella settimana dal 15 al 21 dicembre, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

