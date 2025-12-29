Influenza aumentano ancora i casi | prevale variante K gli ultimi dati

I casi di influenza continuano ad aumentare, con la variante K che sembra essere predominante questa stagione. I dati più recenti segnalano un incremento delle infezioni respiratorie acute, accompagnato da un aumento degli accessi al pronto soccorso e delle ospedalizzazioni. È importante monitorare l’andamento dell’epidemia e adottare le misure di prevenzione raccomandate.

(Adnkronos) – Continua la cavalcata dell'influenza sostenuta dalla temuta variante K, sospettata di essere in questa stagione la causa di maggiore aggressività delle sindromi influenzali: aumentano i casi di infezioni respiratorie acute e crescono gli accessi al Pronto soccorso e le ospedalizzazioni. "L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute, nella settimana dal 15 al 21 dicembre, .

Influenza e virus respiratori, quasi un milione di casi in sette giorni - Sono circa 950mila i nuovi casi di infezioni respiratorie acute, causati da diversi virus tra cui quello dell'influenza, registrati nella settimana dal 15 al 21 dicembre. ansa.it

Influenza, 950mila nuovi casi. L'esperta: «Ci stiamo avvicinando al picco» - Dai dati del bollettino settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità emerge un aumento dei contagi soprattutto nei bambini fino a 4 anni. msn.com

Aumentano i casi di influenza, cosa c’è da sapere: sintomi, durata, contagio e variante K x.com

L’#influenza stagionale: aumentano i casi, ma la situazione resta sotto controllo. Il ministro #Schillaci ricorda a tutti che c’è ancora tempo per vaccinarsi. #Tg1 Laura Cason - facebook.com facebook

