Influenza anche in Friuli Venezia Giulia è l' ora del picco

In Friuli Venezia Giulia, l'attuale stagione influenzale registra un aumento dei casi, con un picco di infezioni respiratorie acute. La diffusione della variante K, considerata più aggressiva, contribuisce all'incremento di accessi al Pronto Soccorso e di ricoveri ospedalieri. È importante adottare le misure di prevenzione raccomandate per ridurre il rischio di contagio e proteggere la salute collettiva.

Continua la cavalcata dell'influenza sostenuta dalla temuta variante K, sospettata di essere in questa stagione la causa di maggiore aggressività delle sindromi influenzali: aumentano i casi di infezioni respiratorie acute e crescono gli accessi al Pronto soccorso e le ospedalizzazioni in tutto.

Riccardi, 'in Fvg il picco dell'influenza è elevato' - "Il picco influenzale è presente ed è importante, fortunatamente vediamo anche che le nostre campagne vaccinali aumentano nei dati. ansa.it

Influenza, il Veneto tra le regioni più colpite. Si va verso il picco - AGI – Sale l’incidenza per influenza stagionale e infezioni respiratorie in generale, con la settimana dal 15 al 21 dicembre, precedente alle feste, che fa segnare +950. altovicentinonline.it

Si avvicina il picco dell’influenza: secondo gli esperti l’apice dei contagi dovrebbe arrivare tra la fine dell’anno e i primi giorni del 2026, dunque tra circa due settimane. Intanto continuano a crescere i numeri degli italiani, abitanti in Friuli Venezia Giulia compre - facebook.com facebook

