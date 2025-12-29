Indonesiarogo in casa riposo | 16 morti

Un incendio si è sviluppato in una casa di riposo a Manado, sull'isola di Sulawesi, in Indonesia. L’incidente ha causato la morte di sedici persone e il ferimento di altre tre. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.

