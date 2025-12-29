Indonesiarogo in casa riposo | 16 morti
Un incendio si è sviluppato in una casa di riposo a Manado, sull'isola di Sulawesi, in Indonesia. L’incidente ha causato la morte di sedici persone e il ferimento di altre tre. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio e sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia.
7.18 Sedici persone sono morte e tre sono rimaste ferite nell'incendio divampato in una casa di riposo a Manado, sull'isola indonesiana di Sulawesi. Molti degli anziani residenti stavano riposando nelle loro stanze quando è scoppiato l'incendio. I soccorritori sono riusciti a mettere in salvo 12 persone. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
