Indonesia famiglia spagnola dispersa dopo naufragio | ritrovato un corpo

Le autorità indonesiane hanno annunciato il recupero di un corpo femminile, presumibilmente appartenente a una famiglia spagnola dispersa dopo il naufragio di un’imbarcazione nel Parco Nazionale di Komodo. Le ricerche, avviate tre giorni fa, sono ancora in corso per rintracciare eventuali sopravvissuti tra le 11 persone a bordo. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza delle attività turistiche in mare nella regione.

I soccorritori indonesiani alla ricerca di una famiglia spagnola dopo l'affondamento di un'imbarcazione turistica con a bordo 11 persone tre giorni fa, hanno dichiarato di aver recuperato il corpo di una vittima, una donna, che si ritiene appartenesse alla famiglia, in vacanza nell'area del Parco Nazionale di Komodo.

Indonesia, affonda battello turistico: famiglia spagnola dispersa - Una famiglia spagnola di quattro persone risulta dispersa dopo che un battello turistico è affondato durante la notte vicino all’isola di Padar, una destinazione popolare all’interno del Parco Naziona ... msn.com

Naufragio in Indonesia: trovati morti i turisti spagnoli dispersi - Quattro turisti spagnoli sono morti dopo il naufragio di un'imbarcazione da turismo vicino all'isola di Padar, in Indonesia View on euronews ... msn.com

Fernando Martín, 44 anni, allenatore della squadra B femminile del Valencia CF, ha perso la vita in un naufragio al largo dell'isola di Padar, in Indonesia, insieme a tre dei suoi quattro figli. L'incidente, avvenuto durante una vacanza in famiglia, ha scosso il mo - facebook.com facebook

