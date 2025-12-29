Indagini su fondi ad Hamas Salis | Mai andata ai comizi di Hannoun querelerò chi diffonde notizie inventate

Salis ha dichiarato di non aver mai partecipato ai comizi di Hannoun e minaccia querele contro chi diffonde notizie false. Riguardo alle indagini, ha sottolineato di aver scelto il silenzio per rispetto del lavoro della magistratura, evidenziando l’importanza di non strumentalizzare questioni giudiziarie per scopi politici.

“Avevo scelto il silenzio sulle indagini che hanno portato all’arresto di Mohammad Hannoun, con l’accusa di finanziamento ad Hamas, perché le inchieste non si commentano e si lascia lavorare la magistratura senza strumentalizzazioni politiche. Ma in queste ore sta circolando un racconto falso, costruito con fotomontaggi e insinuazioni, che ha superato la soglia della tollerabilità”. Così la sindaca di Genova, Silvia Salis, in un post pubblicato sui social insieme a un video. “Non sono mai andata in piazza con altri sindaci ad ascoltare Hannoun il 17 settembre – smentisce – In quella giornata abbiamo partecipato per pochi minuti a una delle tante iniziative di Music for Peace, senza alcun contatto con Hannoun, né allora né in altre occasioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

