Incredibile Jolo Quota-salvezza a un passo

Jolo Quota-salvezza si avvicina, offrendo una soluzione stabile per la squadra. Con il ritorno di Vannini e Peschi, il mercato non richiede interventi in entrata, permettendo al team di concentrarsi sulla continuità e sulla crescita interna. Questa situazione favorisce una gestione più equilibrata e pianificata, senza l’urgenza di nuove acquisizioni. Un momento importante per consolidare il gruppo e prepararsi al proseguimento della stagione.

Mercato? Con il ritorno a disposizione di Vannini e di Peschi non abbiamo la necessità di effettuare operazioni in entrata. Bilancio di questo primo scorcio stagionale? Senz’altro positivo. Dobbiamo però continuare a lavorare. Parola del diesse Leonardo Pomponio, per quanto concerne la situazione dello Jolo. Gli uomini di mister Luigi Ambrosio non hanno di fatto mai smesso di allenarsi nemmeno nei giorni scorsi (eccezion fatta per le feste) ed è tutto sommato logico, considerando che la fatica si sente meno quando le cose vanno bene. Quanti, la scorsa estate, avrebbero scommesso sul fatto che una neopromossa (tramite i playoff peraltro, non attraverso la vittoria di uno dei gironi del campionato di Prima Categoria, ndr) sarebbe stata capace di chiudere il girone d’andata del campionato di Promozione al terzo posto? Pochi, indubbiamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incredibile Jolo Quota-salvezza a un passo Leggi anche: Jolo, una vittoria che dà morale. Verso la strada della salvezza Leggi anche: Avellino, il terremoto e una salvezza incredibile Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incredibile Jolo Quota-salvezza a un passo. Incredibile Jolo Quota-salvezza a un passo - Pomponio: "Positivo l’inizio di stagione, ma dobbiamo continuare a lavorare" ... lanazione.it

Jolo, una vittoria che dà morale. Verso la strada della salvezza - "I ragazzi si sono resi protagonisti di una buona prestazione, anche alla luce del fatto di essere andati in svantaggio a mio avviso immeritatamente. lanazione.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.