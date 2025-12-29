Incidente per colpa di una pozzanghera chiesto risarcimento al Comune

Un cittadino di Agrigento ha presentato un ricorso al giudice di pace per ottenere il risarcimento danni dopo un incidente causato da una pozzanghera lungo il viale delle Dune a San Leone. Il Comune di Agrigento si è costituito in giudizio, contestando le responsabilità e approfondendo la vicenda. La vicenda evidenzia le problematiche legate alla manutenzione delle strade e alle eventuali conseguenze per i cittadini.

Il Comune di Agrigento si è costituito in giudizio davanti al giudice di pace in relazione a un ricorso presentato da un cittadino per ottenere il risarcimento dei danni a seguito di un incidente avvenuto lo scorso febbraio lungo il viale delle Dune a San Leone.

