Incidente in un' officina a Brecciarola | operaio ferito

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente si è verificato questa mattina in un'officina a Brecciarola, coinvolgendo un operaio di 46 anni. L'uomo è rimasto ferito, riportando un trauma al bacino e agli arti. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e le autorità stanno conducendo le verifiche necessarie per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un operaio è rimasto ferito in seguito a un incidente sul lavoro a Brecciarola. L'infortunio, secondo quanto appreso, si è verificato nella mattinata in un'officina del posto: l'uomo, 46anni, per cause da chiarire sarebbe rimasto schiacciato riportando un trauma importante al bacino e agli arti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

