Incidente in un' officina a Brecciarola | operaio ferito

Un incidente si è verificato questa mattina in un'officina a Brecciarola, coinvolgendo un operaio di 46 anni. L'uomo è rimasto ferito, riportando un trauma al bacino e agli arti. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, e le autorità stanno conducendo le verifiche necessarie per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Un operaio è rimasto ferito in seguito a un incidente sul lavoro a Brecciarola. L'infortunio, secondo quanto appreso, si è verificato nella mattinata in un'officina del posto: l'uomo, 46anni, per cause da chiarire sarebbe rimasto schiacciato riportando un trauma importante al bacino e agli arti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Incidente in un'officina a Brecciarola: operaio ferito Leggi anche: Tragedia a Pomigliano d’Arco: muore operaio ferito nell’esplosione di un’officina Leggi anche: Incidente sul lavoro nel Bresciano, operaio cade dal tetto di un’officina: è gravissimo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Incidente sul lavoro nel Bresciano, operaio cade dal tetto di un’officina: è gravissimo - Nella mattinata di martedì 7 ottobre, un uomo di 61 anni è precipitato dal tetto dell’officina dove lavora. fanpage.it Dopo un incidente, il recupero del veicolo richiede massima attenzione. Operiamo con mezzi moderni e personale qualificato, garantendo la sicurezza di chi è stato coinvolto e la tutela del mezzo. Trasportiamo il veicolo alla vostra officina o al centro di fiducia, - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.