Incidente in strada costiera coinvolte due auto diversi i feriti

Questo pomeriggio, intorno alle 18.30, si è verificato un incidente lungo la strada costiera, nei pressi della galleria naturale. L’incidente ha coinvolto due veicoli e si sono registrati diversi feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza ai coinvolti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Incidente questo pomeriggio, intorno alle 18.30 in strada costiera all'altezza della galleria naturale. Due i mezzi coinvolti e sette i feriti, di cui due minori, usciti autonomamente quindi non gravi. Sul posto tre ambulanze del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia locale. Non è. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Incidente in strada costiera, coinvolte due auto, diversi i feriti Leggi anche: Arezzo: incidente sulla strada regionale 71, tre auto coinvolte. Feriti i conducenti Leggi anche: Ancora un altro incidente stradale: due auto coinvolte, ci sono due feriti Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Tragico incidente a Natale, scontro frontale tra due auto: una morta; Incidente a Pescia, i 3 giovani restano gravi. Esami tossicologici sul conducente del suv; Incidente mortale in costiera sorrentina: la vittima è Rosaria Lauro, dipendente Eav; Ceprano, incidente in autostrada: scontro tra un Tir e un’auto. Alessandro Sdoia muore a 50 anni. Incidente in Costiera Sorrentina, chi era Rosaria Lauro, morta nello scontro frontale tra due auto - Incidente mortale sulla statale 145 Sorrentina: muore Rosaria Lauro, capotreno EAV di 60 anni. tag24.it

Schianto frontale in Costiera Sorrentina, un morto: incidente stradale nella Galleria di Vico Equense - Chiusa la Galleria di Santa Maria di Pozzano. fanpage.it

Incidente mortale in costiera sorrentina: la vittima è Rosaria Lauro, dipendente Eav - La vittima dell'incidente in costiera Sorrentina è la 60enne Rosaria Lauro, dipendente Eav; la donna è deceduta sul colpo nello schianto frontale con ... fanpage.it

Incidente contro un tir e l'auto vola fuori strada: il conducente è riuscito ad uscire da solo dal veicolo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.