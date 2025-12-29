Incidente in Nigeria per il pugile Anthony Joshua | ci sono due morti
Anthony Joshua, il noto pugile britannico, è stato coinvolto in un incidente stradale nel sudovest della Nigeria, a nordest di Lagos. L’incidente ha provocato la morte di due persone. Al momento, le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Restano da rispettare la privacy e il riserbo sulle circostanze precise dell’incidente.
Il pugile inglese Anthony Joshua è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel sudovest della Nigeria, a nordest di Lagos. Il 36enne, che ha origini nigeriane, ha riportato ferite lievi ma nello scontro tra i due veicoli sono state cinque le persone coinvolte. Tra queste, due uomini sono morti. Secondo la ricostruzione dei media, il suv della Lexus su cui viaggiava Joshua avrebbe perso il controllo per poi schiantarsi contro un camion fermo a bordo strada, durante un sorpasso. 🔗 Leggi su Lettera43.it
