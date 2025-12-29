incidente ferroviario nel sud del messico almeno 13 morti

Un incidente ferroviario nel sud del Messico ha causato almeno 13 decessi e numerosi feriti. La collisione ha interrotto il traffico sulla linea che collega l’Oceano Pacifico al Golfo del Messico, coinvolgendo un’importante tratta del trasporto ferroviario della regione. Le autorità stanno gestendo le operazioni di soccorso e indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Le autorità hanno dichiarato che un incidente ferroviario nel sud del Messico ha ucciso almeno 13 persone e ne ha ferite decine, bloccando il traffico lungo una linea ferroviaria che collega l’Oceano Pacifico al Golfo del Messico. Il treno interoceanico che collega gli stati di Oaxaca e Veracruz è deragliato domenica mentre superava una curva nei pressi della città di Nizanda. “La Marina messicana mi ha informato che, tragicamente, 13 persone sono morte nell’incidente del treno interoceanico”, ha scritto su X la presidente messicana Claudia Sheinbaum, aggiungendo che 98 persone sono rimaste ferite, cinque delle quali in modo grave. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

