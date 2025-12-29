Incidente alla rotonda degli scrittori auto fuori strada | 34enne ferito

Nella prima mattinata sulla statale 640, un’auto è uscita di strada e si è fermata nella rotonda degli scrittori. L’incidente ha coinvolto un uomo di 34 anni, che ha riportato ferite e è stato soccorso dai sanitari presenti sul posto. Sul luogo sono intervenuti le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso. Nessuna altra vettura è rimasta coinvolta e la circolazione è rimasta rallentata temporaneamente.

Incidente all’alba nella statale 640, dove un’auto è uscita di strada finendo nella rotonda degli scrittori. Alla guida c’era un uomo di 34 anni che, dopo l’impatto, è rimasto incastrato nell’abitacolo.I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarlo e affidarlo ai sanitari del 118. Il conducente. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Incidente sulla Strada degli scrittori, auto si ribalta: ferito un anziano Leggi anche: Incidente a Motta Sant’Anastasia, auto finisce fuori strada: ferito un 27enne Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Esce fuori strada e finisce nella Rotonda degli Scrittori, ferito in ospedale. Esce fuori strada e finisce nella Rotonda degli Scrittori, ferito in ospedale - Il conducente, un uomo di 34 anni, è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco ... grandangoloagrigento.it

Incidente nella notte di Natale ad Agrigento: scontro tra due auto alla rotonda di Giunone - Un incidente stradale si è verificato nella notte tra la vigilia di Natale e il giorno di Natale ad Agrigento, all’altezza della rotonda di Giunone, sotto la collina della Valle dei Templi. scrivolibero.it

Tragedia dopo l'incidente alla rotonda di Podenzano - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.