Incidente a Roma | 69enne investito e ucciso da una automobilista

Nel pomeriggio di oggi, 9 dicembre, a Roma, un uomo di 69 anni è stato investito e ucciso da un'auto in zona Mezzocammino, nel IX municipio. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via di Mezzocammino e via Filippo Raguzzini. Le autorità stanno conducendo le verifiche per accertare le cause dell’incidente.

Tragedia nel pomeriggio di oggi, 9 dicembre, a Roma in zona Mezzocammino, nel IX municipio. Un uomo di 69 anni è stato investito e ucciso mentre attraversava la strada all'altezza dell'incrocio tra via di Mezzocammino e via Filippo Raguzzini.Secondo quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto poco.

