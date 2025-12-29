La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha negato di aver partecipato a comizi di Mohammad Hannoun e ha annunciato azioni legali contro chi diffonde false informazioni. Al centro dell’inchiesta sui fondi ad Hamas, la questione riguarda accuse di finanziamenti a organizzazioni sospettate di supportare Hamas. Salis chiarisce la sua posizione, ribadendo di non aver mai incontrato Hannoun in contesti pubblici e si riserva di tutelare la propria reputazione attraverso le vie legali.

« Non sono mai andata ai comizi di Hannoun, sono pronte le querele». La sindaca di Genova, Silvia Salis, rompe il silenzio e annuncia azioni legali contro chi sta diffondendo la notizia secondo cui avrebbe portato altri sindaci in piazza per ascoltare Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia, arrestato con l’accusa di essere a capo di un’organizzazione sospettata di finanziare Hamas. «Avevo scelto il silenzio», spiega in un video sui social, «perché le inchieste non si commentano e bisogna lasciare lavorare la magistratura senza strumentalizzazioni politiche. Ma quanto sta accadendo in queste ore ha superato ampiamente la soglia della tollerabilità». 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Salis: ‘mai andata a comizi di Hannoun, pronte querele’

Leggi anche: Hamas, Salis annuncia querele: "Mai andata ai comizi di Hannoun"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Presunti finanziamenti ad Hamas: FdI chiede chiarezza su una missione di Lepore, ma l’amministrazione smentisce; Fondi ad Hamas, la maxi operazione scatena le reazioni della politica; Inchiesta sui fondi ad Hamas, Meloni: “Apprezzamento e soddisfazione”; Genova, 7 milioni di finanziamenti ad Hamas: 9 arresti, tra cui Mohammad Hannoun.

Inchiesta sui fondi ad Hamas, la sindaca di Genova: «Mai andata a comizi di Hannoun, pronte le querele» – Il video - Silvia Salis respinge le critiche arrivate dalla destra: «Ero lì per sostenere una mobilitazione di cui sono orgogliosa. open.online

Presunti fondi ad Hamas, Silvia Salis smonta le bufale di FdI: “Mai stata ai comizi di Hannoun, querelerò” - La sindaca di Genova Silvia Salis contro le fake news di Fratelli d'Italia sulla sua partecipazione alle manifestazioni organizzate da Mohammad Hannoun ... fanpage.it