Inchiesta sui finanziamenti ad Hamas ripuliti i pc | L' hard disk con i file nelle mani di un amico

Un’indagine della Dda di Genova ha portato alla luce sospetti di finanziamenti ad Hamas, con un’operazione di ripulitura dei computer coinvolta. Secondo le autorità, alcuni file sono stati cancellati e copie dei dati sarebbero state trasferite su un supporto esterno consegnato a una persona di fiducia. L’inchiesta mira a chiarire i dettagli di questa operazione e il possibile coinvolgimento di soggetti italiani.

Secondo la Dda di Genova, documenti informatici sarebbero stati cancellati e copiati su un supporto esterno affidato a una persona di fiducia. Gli inquirenti hanno ricostruito anche flussi di denaro occultati nei convogli umanitari. Fondi ad Hamas, il presidente dei palestinesi in Italia era già pronto a scappare all'estero. L'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas ha portato al sequestro di oltre un milione di euro in diverse città - La Digos ha perquisito 17 tra case e uffici di persone e associazioni coinvolte nell'inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas.

Inchiesta fondi Hamas, Platis e Capezzera (FI): 'Far luce su finanziamenti ad associazioni islamiche del territorio' - Politica: La libertà religiosa è un valore costituzionale, ma non può mai trasformarsi in uno scudo dietro cui si annidino opacità e radicalismi ... lapressa.it

Nella maxi-inchiesta sui finanziamenti ad Hamas, spunta il nome dell’imam Shahin: non è indagato ma ha parlato dei fondi con gli arrestati - Dagli atti emergerebbero telefonate compromettenti, come quella con El Shobky, ritenuto il referente per la raccolta del denaro in Piemonte ... quotidianopiemontese.it

Soddisfazione della premier Meloni per l'inchiesta che ha individuato finanziamenti dall'Italia diretti ai terroristi di Hamas - facebook.com facebook

L’inchiesta sui presunti finanziamenti ad Hamas ha portato al sequestro di oltre un milione di euro in diverse città x.com

