Inchiesta fondi ad Hamas Jousself Salman | Tutto questo fa male alla causa palestinese

Un'inchiesta sui fondi destinati ad Hamas solleva preoccupazioni sulla trasparenza e l'impatto sulla causa palestinese. Jousself Salman evidenzia l’importanza di sostegno legale e trasparente, sottolineando che pratiche poco chiare possono danneggiare l’immagine e la lotta del popolo palestinese. La questione rimane delicata, richiedendo attenzione alle modalità di assistenza e alle implicazioni politiche legate ai finanziamenti.

“ Hannoun rappresenta un partito religioso palestinese Hamas che è stata inserita nella lista delle organizzazioni terroristiche, non voglio entrare nel merito di questa questione ma anche noi abbiamo aiutato la Mezza Luna palestinese, anche noi raccogliamo fondi per aiutare il nostro popolo attraverso però vie legali perché crediamo la gente vada aiutata quando si trova di fronte ad uno sterminio ma se questi soldi sono stati distribuiti in maniera diversa allora tutto questo non fa bene alla causa palestinese”. Youssef Salman capo della comunità palestinese di Roma commenta così l’inchiesta sui finanziamenti ad Hamas che ha portato all’arresto del presidente dell’Associazione palestinesi d’Italia Mohammad Hannoun. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inchiesta fondi ad Hamas, Jousself Salman: "Tutto questo fa male alla causa palestinese” Leggi anche: Inchiesta sui fondi ad Hamas, Meloni: “Apprezzamento e soddisfazione”. La destra esulta: “Un punto di svolta” Leggi anche: Inchiesta fondi ad Hamas, Calenda: "Qualcuno ha fatto finta di nulla ed è ancora più grave” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Inchiesta fondi ad Hamas, Jousself Salman: "Tutto questo fa male alla causa palestinese” - (LaPresse) "Hannoun rappresenta un partito religioso palestinese Hamas che è stata inserita nella lista delle organizzazioni terroristiche, ... stream24.ilsole24ore.com L’inchiesta sui presunti finanziamenti dall’Italia ad Hamas, dall’inizio - Sono indagate 25 persone, di cui 7 sono state arrestate, accusate di aver aiutato associazioni palestinesi considerate illegali da Israele ... ilpost.it

