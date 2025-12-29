Inchiesta fondi ad Hamas Calenda | Qualcuno ha fatto finta di nulla ed è ancora più grave

Recenti inchieste hanno sollevato dubbi sui finanziamenti destinati ad Hamas, con alcune fonti che suggeriscono un’assenza di interventi concreti da parte delle istituzioni. Calenda ha commentato la questione, sottolineando come, secondo lui, non si sia trattato di vicinanza, bensì di un atteggiamento di inerzia che rende la situazione ancora più preoccupante. La discussione sui fondi e le responsabilità continua a essere al centro del dibattito pubblico e politico.

“Io non credo ci sia stata vicinanza, credo piuttosto si sia fatto finta di nulla ed una cosa ancor più grave. Fare finta di nulla è una scelta morale. Se tu accanto alla legittima difesa della causa palestinese immetti anche il fatto che sfili accanto a persone che vogliono la morte di Israele e lavora con Hamas allora c’è un problema”. Il leader di Azione Carlo Calenda commenta così, parlando davanti a Montecitorio, l’ inchiesta sui finanziamenti ad Hamas che ha portato all’arresto del presidente dell’Associazione palestinesi d’Italia Mohammad Hannoun. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Inchiesta fondi ad Hamas, Calenda: "Qualcuno ha fatto finta di nulla ed è ancora più grave” Leggi anche: Inchiesta sui fondi ad Hamas, Meloni: “Apprezzamento e soddisfazione”. La destra esulta: “Un punto di svolta” Leggi anche: Inchiesta fondi ad Hamas, console di Israele Carrai: “Fare luce su sostenitori terrorismo”. Imam di Firenze: “Bolla di sapone” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Fondi dall'Italia per finanziare Hamas: nove arresti, tra cui il presidente dei Palestinesi italiani Hannoun; Genova: i corrieri, i soldi ad Hamas, le foto nei cellulari e i documenti israeliani; L’indagine che ha portato all’arresto di Hannoun; Fondi ad Hamas, indagata anche la famiglia di Hannoun, FdI attacca Laura Boldrini e il Pd: Lo hanno osannato. Inchiesta fondi ad Hamas, Calenda: "Qualcuno ha fatto finta di nulla ed è ancora più grave” - (LaPresse) “Io non credo ci sia stata vicinanza, credo piuttosto si sia fatto finta di nulla ed una cosa ancor più grave. stream24.ilsole24ore.com

Bobo Craxi: “L’inchiesta di Genova sui fondi ad Hamas non scalfirà il sostegno ai palestinesi” - Bobo Craxi: “L’inchiesta di Genova sui fondi ad Hamas è coerente con la linea dell’Unione europea. ilsecoloxix.it

Inchiesta di Genova e finanziamenti a Hamas: "Ecco come funziona la rete ombra in Europa" - "Hamas ha imparato a muoversi nello spazio grigio tra legalità e clandestinità, adottando un linguaggio comprensibile all’Occidente e sfruttando cause umanitarie reali", dice Alberto Pagani ... msn.com

Il @TgLa7 ora non ha ancora parlato della inchiesta sui fondi ad #Hamas, siamo allo sport ora. Che imbarazzo x.com

Bobo Craxi: “L’inchiesta di Genova sui fondi ad Hamas è coerente con la linea dell’Unione europea. Non vedo pericoli per la sicurezza in Italia” - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.